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Рубрика: Экономика

На рынке нефти возникла паника. Но ее стоит переждать

Текст: Сергей Тихонов
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае сначала обвалилась до рекордного за всю историю торгов - 1 цента за баррель, а потом перешла в отрицательные значения. Едва ли кто-то совершал сделки при таких ценах, но на рынки это произвело неизгладимое впечатление. Появились сообщения о минусовых ценах российской нефти Urals, хотя о ней судят только минфин РФ и вездесущий Argus.
Фото: REHAN KHAN/ EPA Фото: REHAN KHAN/ EPA
Фото: REHAN KHAN/ EPA

При этом баррель эталонной марки Brent, от которой отсчитывается скидка для российской марки нефти Urals, торгуется за 25,9 долларов, то есть совсем далеко от минусовых значений. А WTI же имеет к российской нефти весьма опосредованное отношение, конкурируя с нашим продуктом в странах АТР (с сортом ESPO, в первую очередь) и используясь для разбавления сернистых сортов (в том числе и Urals) в Европе.

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Кроме того, обвал стоимости североамериканского сорта нефти произошел только по контрактам на поставку "черного золота" в мае. Контракты с поставкой WTI в июне продаются на бирже по 21,8 доллара за баррель. Падение котировок WTI, конечно же, тянет за собой остальные показатели, и Brent тоже, но говорить о глобальном мировом кризисе пока совсем преждевременно. Скорее, это больше касается нефтяной отрасли США, ведь пострадал исключительно их продукт.

"Это паника, вызвана заполненностью хранилищ и плохими ожиданиями на май. Думаю, ее ещё и сознательно разгоняли - это игра внутри США против Трампа. Убирают его главный козырь - экономику", - считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он уточнил, что на июнь по контрактам WTI цены сейчас выше 20 долларов за баррель. Но на европейский рынок нынешнее падение может оказать влияние, поскольку саудиты заберут себе выпавшие объёмы американских поставок. По мнению эксперта, пока спрос в минусе на 25 млн баррелей ничего хорошего не будет. "Думаю, Urals завтра будет опять около 10 долларов за баррель", - подчеркнул Симонов.

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Спроса на энергоносители упал на фоне расширения пандемии коронавируса в мире и роста производства "черного золота после провала переговоров ОПЕК+ в начале марта. Избыток предложения нефти на рынке сейчас оценивается в 25 млн баррелей в сутки, а заполненность хранилищ превышает - 70%.

Участники ОПЕК+, а также присоединившиеся к ним другие нефтедобывающие страны договорились о новом регулируемом сокращении добычи нефти, общий объем которого составляет 15 млн баррелей в мае-июне2020 года. Но, учитывая излишек предложения, пока этого недостаточно для стабилизации рынка нефти.

Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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