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21.04.2020 13:04
Рубрика: Легковые авто

Названы российские автозаводы, которым окажут поддержку

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень системообразующих промышленный предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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От автомобильной отрасли в перечне представлены АвтоВАЗ, "Группа "ГАЗ", "Соллерс", "КамАЗ", "Урал", "Автотор", промышленные активы в России Hyundai-Kia, Volkswagen, Toyota, Peugeot SA, Mitsubishi, Nissan. Как видно, из крупных автопроизводителей в в перечень не включен только Haval, запустивший в прошлом году производство в Тульской области.

Для включения в правительственный перечень системообразующих предприятий компания должна отвечать ряду экономических критериев (выручка не менее 20 млрд рублей в год, численность постоянных работников не меньше 1000 человек) или соответствовать специальным условиям, определенным правительственной комиссией.

Перечень системообразующих предприятий является открытым и может быть дополнен.

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