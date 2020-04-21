Названы российские автозаводы, которым окажут поддержку

Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень системообразующих промышленный предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку.

От автомобильной отрасли в перечне представлены АвтоВАЗ, "Группа "ГАЗ", "Соллерс", "КамАЗ", "Урал", "Автотор", промышленные активы в России Hyundai-Kia, Volkswagen, Toyota, Peugeot SA, Mitsubishi, Nissan. Как видно, из крупных автопроизводителей в в перечень не включен только Haval, запустивший в прошлом году производство в Тульской области.

Для включения в правительственный перечень системообразующих предприятий компания должна отвечать ряду экономических критериев (выручка не менее 20 млрд рублей в год, численность постоянных работников не меньше 1000 человек) или соответствовать специальным условиям, определенным правительственной комиссией.

Перечень системообразующих предприятий является открытым и может быть дополнен.