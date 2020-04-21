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21.04.2020 09:34
Рубрика: Бензин

Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за одну неделю (с 13 по 19 апреля) оптовая стоимость бензина АИ-92 упала более чем на 4 рубля (4,2 рубля), до 35,77 тысячи рублей за тонну. Такие данные объявили эксперты "Аналитика товарных рынков", передает РБК.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Но компаниям необходимо учитывать акциз, перечисления в федеральный бюджет по демпферу, а также НДПИ с НДС. Такие издержки составляют 38,07 тысячи рублей за тонну.

Из этого следует, что компании в убытке на 2,3 тысячи рублей на тонну марки бензина АИ-92.

Такая отрицательная статистика связана с падением спроса на бензин, считает эксперт Сбербанка Андрей Громадин. Пандемия коронавируса сократила до рекордных уровней автомобильный трафик в городах. Из-за этого производителям приходится снижать оптовые цены.