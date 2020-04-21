НХЛ отказалась зарегистрировать контракт Григоренко с "Коламбусом"

Национальная хоккейная лига отказалась зарегистрировать контракт нападающего ЦСКА Михаила Григоренко с "Коламбусом".

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято лигой из-за недопонимания относительно окна регистрации. Клуб уже уведомил игрока и его агента и сообщил, что договор будет снова передан на регистрацию 1 июля.

В понедельник НХЛ сообщила, что олимпийский чемпион 2018 года Григоренко заключил контракт на один год. Позже стало известно, что сумма контракта игрока составила 1,2 млн долларов.

Григоренко выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо" с 2012 по 2017 годы. После этого он вернулся в Россию и выступал за ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в НХЛ Григоренко провел 217 матчей, набрав 64 очка (22 шайбы + 42 результативные передачи).