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21.04.2020 13:20
Рубрика: Власть

Песков сообщил о ежедневных контактах Путина с экспертами по коронавирусу

Текст: Кира Латухина

В Кремле рассчитывают на самосознательность и дисциплину людей во время самоизоляции - других вариантов снижения эпидемиологической опасности нет. При этом руководство страны, конечно же, думает о моменте начала выхода из этого режима, президент ежедневно общается с экспертами.

Фото: Andrew Milligan/PA via AP
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На вопрос о том, увеличилась ли частота мониторинга социальных настроений и что вызывает у Кремля интерес и обеспокоенность, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам: "Мы традиционно внимательно наблюдаем за социологической картиной". А затем предложил обратиться к социологическим службам, чтобы получить картину полностью. "Это не наше ремесло рассказывать вам социальные мозаики по регионам", - объяснил он.

"Самоизоляция - безусловно, время нелегкое, тем более, когда длится несколько недель, но мы все рассчитываем на сознательность и дисциплину друг друга. Для снижения эпидемиологической опасности других вариантов нет", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Это не означает, что руководство страны не думает о моменте, когда начнется выход из этого режима, продолжил Песков. Так, только вчера президент провел большое совещание с экспертами. Одни из них призывали уже сейчас открывать школы и выходить на улицы, другие говорили, что это непростительный риск, напомнил он. Эксперты все авторитетные, знающие, талантливые, но с разными точками зрения - и они все учитываются при принятии решений руководством, заверил представитель Кремля.

Вчера решение не принималось, но президент ежедневно занимается этими вопросами, общается с экспертами, чтобы получать ежедневные апдейты по изменению эпидемиологической ситуации, заключил Песков.

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