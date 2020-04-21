Пикап Tesla сможет даже плавать

Основатель и глава Tesla Motors Илон Маск в краткой переписке с подписчиками своей страницы в социальной сети раскрыл новые технические особенности готовящегося к производству электрического Cybertruck.

С его слов, пикап будет настолько хорошо приспособлен к форсированию водных преград, что переправа вброд не составит никаких трудностей. Автомобиль даже будет демонстрировать некоторую способность идти вплавь за счет изолированного корпуса и подгребая колесами.

Другая раскрытая особенность Cybertruck - вместо раздельных отопителя салона, компрессора кондиционера и систем охлаждения батареи и электромоторов, он получит единый тепловой насос, отводящий тепло оттуда, где оно избыточно и направляющий туда, где необходимо. В отличие от аналогичной системы на Model 3 и Model Y, на пикапе она будет гораздо более производительной.

В довершении Илон Маск отметил, что очень хочет выпустить пикап.

Напомним, Tesla Cybertruck представили в ноябре 2019 года. Уникальная конструктивная особенность этой машины - выполненный из нержавеющей стали кузов.

Модель должна поступить в продажу в конце 2021 года, ее будут выпускать в трех модификациях - с одним электродвигателем и задним приводом, с двумя электродвигателями и полным приводом или с тремя электродвигателями и полным приводом. Грузоподъемность электротрака - 1587 кг (как у ГАЗели), причем это общий показатель для всех трех версий.