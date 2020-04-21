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21.04.2020 18:25
Рубрика: Власть

Путин и Рухани обсудили борьбу с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили по телефону борьбу с распространением коронавируса и реализацию крупных совместных проектов.

"Подробно обсуждена проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе Кремля. Хасан Рухани поблагодарил за помощь Ирану. Было условлено активизировать взаимодействие профильных ведомств, включая прямые контакты между минздравами.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Была подчеркнута необходимость консолидации усилий международного сообщества для коллективного противодействия пандемии и важность российской инициативы о создании в период кризиса "зеленых коридоров" для беспрепятственных поставок медикаментов, оборудования и технологий, а также о введении моратория на любые ограничения в отношении экспорта товаров первой необходимости.

Лидеры рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

Владимир Путин и Хасан Рухани также обменялись мнениями по ситуации в Сирии и выразили настрой на дальнейшее взаимодействие для достижения долгосрочного урегулирования в этой стране, прежде всего в рамках Астанинского формата. Напомним, что ранее сегодня президенты России и Турции также провели телефонный разговор, одной из тем которого стала Сирия.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Распространение коронавируса COVID-19 Санкции против Ирана

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