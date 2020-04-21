Грузовики смогут ездить по Москве ночью без цифровых пропусков

Грузовому транспорту разрешили ночью, с 22:00 до 06:00, по столице ездить без цифровых пропусков. Об этом сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Эти изменения внесены в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве".

Согласно тексту документа, первый абзац пункта 4 приложения к указу дополнили словами "а также случаев передвижения с 22:00 до 06:00 грузового автотранспорта в городе Москве".

Напомним, что город перешел на режим специальных пропусков, чтобы предотвратить развитие пандемии и ограничить передвижение граждан по улицам. Чтобы выехать на личном или общественном транспорте у жителей должны быть цифровые пропуска. Это правило сейчас не касается пешеходов.