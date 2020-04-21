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21 апреля 2020 г.

Указ мэра Москвы от 21 апреля 2020 года № 47-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ, от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ, от 9 апреля 2020 г. № 41-УМ, от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ, от 18 апреля 2020 г. № 44-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктом 12.5 в следующей редакции:

"12.5. С 22 апреля 2020 г. граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения. При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска.".

1.2. Указ дополнить пунктом 12.6 в следующей редакции:

"12.6. С 22 апреля 2020 г. граждан, совместно проживающих с лицами, указанными в пункте 12.5 настоящего указа, соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях на основании оформленного цифрового пропуска.".

1.3. В пункте 15 приложения 3 к указу слова "Деятельность в области права" заменить словами "Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)".

2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указа Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ):

2.1. Пункт 3.5 приложения к указу изложить в следующей редакции:

"3.5. Цифровым пропуском для осуществления волонтерской деятельности волонтерами, зарегистрированными в Государственном бюджетном учреждении города Москвы "Моя карьера" (далее - ГБУ "Моя карьера") и Государственном бюджетном учреждении города Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения "Мосволонтёр" (далее - ГБУ "Мосволонтёр").".

2.2. Абзац первый пункта 4 приложения к указу дополнить словами ", а также случаев передвижения с 22:00 до 06:00 грузового автотранспорта в городе Москве".

2.3. Пункт 4.4.7 приложения к указу изложить в следующей редакции:

"4.4.7. Личный номер волонтера, оформленный ГБУ "Мосволонтёр", ГБУ "Моя карьера".".

2.4. Абзац второй пункта 7 приложения к указу после слов "Департаментом информационных технологий города Москвы" дополнить словами ", ГБУ "Моя карьера".

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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