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21.04.2020 14:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию как при COVID-19

Текст: Александр Мелешенко

С 22 апреля москвичи с симптомами ОРВИ должны соблюдать домашний режим самоизоляции, аналогичный тому, который соблюдают люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Из документа следует, что следить за соблюдением режима самоизоляции будут с помощью систем геолокации - этот же метод используется и для контроля соблюдения карантина теми, у кого положительный тест на коронавирус.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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При этом люди с ОРВИ могут передвигаться по городу, если это необходимо для получения помощи в медицинской организации. Также соблюдать самоизоляцию должны те, кто совместно проживает с людьми, у которых есть симптомы вирусной инфекции.

Выходить из квартиры они могут только за медпомощью, в ближайший магазин, чтобы выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома или вынести мусор.

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