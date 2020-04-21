Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию как при COVID-19

С 22 апреля москвичи с симптомами ОРВИ должны соблюдать домашний режим самоизоляции, аналогичный тому, который соблюдают люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Из документа следует, что следить за соблюдением режима самоизоляции будут с помощью систем геолокации - этот же метод используется и для контроля соблюдения карантина теми, у кого положительный тест на коронавирус.

При этом люди с ОРВИ могут передвигаться по городу, если это необходимо для получения помощи в медицинской организации. Также соблюдать самоизоляцию должны те, кто совместно проживает с людьми, у которых есть симптомы вирусной инфекции.

Выходить из квартиры они могут только за медпомощью, в ближайший магазин, чтобы выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома или вынести мусор.