Передвигаться по городу им можно только для получения помощи в больнице или поликлинике, при этом необходимо оформить цифровой пропуск на общих основаниях. Самоизоляцию должны соблюдать и все, кто живет с ними под одной крышей. Впрочем, им разрешается выходить из квартиры в ближайший магазин, выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома и вынести мусор. Следить за соблюдением правил будут с помощью систем геолокации - этот же метод используется и для контроля людей, зараженных коронавирусом.

Кроме того, цифровой пропуск для перемещения по городу теперь смогут получить не только волонтеры, зарегистрированные в ГБУ "Мосволонтер", но и добровольные помощники ГБУ "Моя карьера". Беспрепятственно передвигаться по городу могут только грузовики с 22:00 до 06:00. Им даже цифровой пропуск не нужен. Это сделано, чтобы обеспечить город продуктами и необходимыми товарами.