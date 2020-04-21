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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С ОРВИ сиди дома

Приняты новые меры для борьбы с вирусом
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8141)
Указ о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом подписал 21 апреля мэр Сергей Собянин. Главное новшество - москвичи с симптомами ОРВИ и других острых респираторных заболеваний теперь должны соблюдать домашний режим самоизоляции. На таком строгом карантине раньше были только люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но теперь с ними уровняли и москвичей с "простудными" симптомами.

Передвигаться по городу им можно только для получения помощи в больнице или поликлинике, при этом необходимо оформить цифровой пропуск на общих основаниях. Самоизоляцию должны соблюдать и все, кто живет с ними под одной крышей. Впрочем, им разрешается выходить из квартиры в ближайший магазин, выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома и вынести мусор. Следить за соблюдением правил будут с помощью систем геолокации - этот же метод используется и для контроля людей, зараженных коронавирусом.

Кроме того, цифровой пропуск для перемещения по городу теперь смогут получить не только волонтеры, зарегистрированные в ГБУ "Мосволонтер", но и добровольные помощники ГБУ "Моя карьера". Беспрепятственно передвигаться по городу могут только грузовики с 22:00 до 06:00. Им даже цифровой пропуск не нужен. Это сделано, чтобы обеспечить город продуктами и необходимыми товарами.

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