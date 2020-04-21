Мосбиржа сократит 21 апреля торги фьючерсом нефти WTI из-за обвала цен

Половина торгового дня в сегодняшнюю дневную сессию Московская биржа не будет проводить торги апрельским фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil, более известную как WTI.

Об этом говорится на сайте Московской биржи. Таким образом будет сделана попытка избежать дополнительных негативных последствий в связи со вчерашним беспрецедентным падением цен на торгах апрельским контрактом на бирже NYMEX. Напомним, что цены на WTI ушли в минус.

"Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 доллара за баррель", - говорится в сообщении Московской биржи. Остальные серии фьючерсных контрактов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.

Падение цен на нефть провоцируют карантинные меры, принятые во всем мире, чтобы остановить распространение коронавируса. По прогнозам Международного энергетического агентства, избыточное предложение нефти в апреле составит 29 млн барр/сутки.