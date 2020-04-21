Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи гаджетов

Специалисты городского сервиса по ремонту цифровых устройств выяснили, москвичи каких возрастов и с какими проблемами обращаются за удаленной поддержкой.

По результатам исследования, которые имеются в распоряжении "РГ", средний возраст клиентов сервиса - 50 лет, при этом трудности с компьютерами и гаджетами чаще испытывают люди старшего поколения. "Но неожиданные проблемы с устройством могут возникнуть у каждого, даже продвинутый пользователь порой не знает, как их решить, - объяснил руководитель сервиса "Чудо техники" Михаил Давыдов. - К нам, например, обращаются студенты, у которых завтра сдача диплома, а компьютер никак "не видит" принтер, и они не могут распечатать свою работу".

Около половины обратившихся за удаленной помощью жалуются на медленную работу компьютера. Причин на то может быть несколько - лишние программы в автозагрузке, перегруженный список автообновлений, большое количество неиспользуемых программ, вредоносное или рекламное ПО, ошибки системы и системный "мусор".

Треть пользователей обеспокоена настройками безопасности. К примеру, горожане просят проверить устройство на вирусы, установить или настроить антивирусы. Еще 18% жалуются на ошибки операционной системы или некорректную работу программ и мультимедиа.

Что интересно, на медленную работу компьютера жалуются преимущественно мужчины, а просят помощи с установкой программ - женщины. Молодые же москвичи обычно обращаются с просьбой настроить периферийное оборудование - например, принтеры, сканеры и вебкамеры. Также пользователи просят убрать надоедливую рекламу в браузере, помочь с обновлением операционной системы и настройкой программ и приложений.

Задают вопросы москвичи и по смартфонам - в основном по функционалу устройств и работе приложений. "Мы рассказываем, как разобраться с настройками смартфона, где и как скачать нужные приложения, как их настроить под свои потребности, - говорит Михаил Давыдов. - С подобными просьбами звонят две трети наших клиентов". На переполненную память смартфона жалуются 14%, а 13% - на различные ошибки, то есть когда телефон работает некорректно и не обновляется. "В ряде случаев причина кроется в том, что устройство не предназначено для российского рынка", - объясняет эксперт.

Также 10% хотят перенести данные со смартфона на компьютер, планшет или другой телефон, но не могут сделать это самостоятельно из-за возникновения разных ошибок. Еще 8% замечают, что смартфон быстро разряжается, поэтому просят проверить аккумулятор. В 6% случаев специалисты сервиса решают проблемы с WI-FI, если причина кроется в самом смартфоне и его настройках.