В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса.

Двое пациентов лечились в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, третий - в городской клинической больнице №52. Врачи подтвердили у них отсутствие инфекции в ходе проведенных специальных исследований после завершения лечения.

Оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом напоминает: донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Помимо этого у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

По постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты: 150 мл плазмы - 1250 рублей, за 600 мл - 5000 рублей.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.