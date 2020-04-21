Владимирские врачи откажутся от проблемных аппаратов ИВЛ

Новости

Рецепты от "коронавируса" нашли в 5000-летних аюрведических текстах 17:28
Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии 17:27
Биологи определили наиболее восприимчивых к коронавирусу животных 17:27
На Кубани нарушитель карантина отнял у 82-летней пенсионерки продукты 17:26
Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом 17:20
В Дагестане освободили проданных в "рабство" мужчин 17:20
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом 17:19
В Ленинградской области зафиксирована вспышка кори 17:03
Видео: спасатели вытащили водителя из повисшего на мосту грузовика 17:03
Пикап Tesla сможет даже плавать 17:00
Глава Сбербанка высказался насчет раздачи денег населению 16:59
"ЕР" проверит, почему банки отказывают в льготных кредитах бизнесу 16:57
Эрмитаж восстановится через месяц после снятия режима изоляции 16:56
Квартиры заболевших COVID-19 будут дезинфицировать бесплатно 16:49
Астрономы выдвинули гипотезу о зарождении межзвездной кометы Борисова 16:44
РЖД доставят в Россию из Китая 20 млн масок 16:35
Следственный комитет проверит прогулки новосибирцев 16:35
Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство 16:34
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом 16:18
На Мальте возобновили охоту на перелетных птиц, несмотря на карантин 16:18
В каких странах люди боятся трогать предметы в общественных местах 16:05
ГАЗ подтвердил, что работает над новым бескапотным грузовиком 16:02
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу 15:58
В Ростове после скандала в больнице с коронавирусом сменился главврач 15:51
В Краснодаре объявили охоту на нарушающих карантин шашлычников 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 16:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Владимирские врачи откажутся от проблемных аппаратов ИВЛ

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Поступившие во владимирские больницы аппараты ИВЛ, которые не соответствуют требованиям безопасности, не будут использоваться для лечения больных, сообщила администрация региона в ответ на запрос "РГ".

Владимирские власти прокомментировали ситуацию с поставками в государственные клиники региона аппаратов ИВЛ, часть из которых оказалась непригодна для лечения людей.

Фото: РИА Новости
Регионы ужесточают правила самоизоляции и вводят карантин для приезжих

Проверку по сообщениям СМИ о поставке в больницы Владимирской области устаревших и непригодных для использования аппаратов искусственной вентиляции легких 1999-2001 годов выпуска по поручению Генпрокурора РФ начала владимирская облпрокуратура.

Как сообщил "РГ" заместитель председателя комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Сергей Черемнов, сейчас во Владимирской области по госзакупкам законтрактовано 18 аппаратов ИВЛ.

- Кроме того, ожидается прямая поставка Минпромторга - 96 аппаратов ИВЛ. Вся эта техника будет приобретена за счет бюджетных средств. Других закупок аппаратов ИВЛ за счет бюджета область не производила, - говорится в ответе.

По данным региональных властей, в системе здравоохранения региона используются только сертифицированные аппараты искусственной вентиляции легких, разрешенные Минздравом РФ и надзорными органами. Неисправная техника в работу не принимается и в общих показателях обеспеченности ИВЛ не учитывается. В приемке оборудования участвует специальная комиссия, организованная в соответствии с требованиями Минздрава.

Когда в городскую больницу №6 города Владимира поступало оборудование и техника из частных клиник и от благотворителей из бизнес-сообщества региона, которые откликнулись на просьбу о помощи, а также техника, выделенная в качестве гуманитарной помощи из резервного фонда, департамент здравоохранения администрации области провел обязательный в таких случаях комиссионный осмотр всей поступившей в больницу техники.

- По итогам комиссионного осмотра оборудования принято решение, что часть техники не может быть размещена в палатах реанимации как несоответствующая требованиям. На это обращено внимание благотворителей, - пояснили власти.

Россия в несколько раз увеличит производство аппаратов ИВЛ
В Кремле заявили о недостаточном запасе ИВЛ и коек в ряде регионов

По данным регионального департамента здравоохранения, сейчас стационары медицинских организаций Владимирской области, предназначенные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, оснащены 71 аппаратом ИВЛ. Пока этой техники достаточно для решения текущих задач по борьбе с коронавирусом. В городской больнице №6 во Владимире, где развернут госпиталь для лечения больных COVID-19, имеется 33 аппарата ИВЛ. Часть из них переведена сюда из других лечебных учреждений региона.

- Все эти аппараты искусственной вентиляции легких имеют соответствующую разрешительную документацию, сертификацию, регистрационное удостоверение и проверены в деле другими больницами на момент передачи. Вместе с тем, на перспективу потребность региона в аппаратах ИВЛ остается на уровне 53 штук. С учетом ожидаемой в мае прямой поставки Минпромторгом аппаратов ИВЛ ситуация эта потребность будет удовлетворена, - пояснил Сергей Черемнов.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Курс евро превысил 83 рубля
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче