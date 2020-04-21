Владимирские врачи откажутся от проблемных аппаратов ИВЛ

Поступившие во владимирские больницы аппараты ИВЛ, которые не соответствуют требованиям безопасности, не будут использоваться для лечения больных, сообщила администрация региона в ответ на запрос "РГ".

Владимирские власти прокомментировали ситуацию с поставками в государственные клиники региона аппаратов ИВЛ, часть из которых оказалась непригодна для лечения людей.

Проверку по сообщениям СМИ о поставке в больницы Владимирской области устаревших и непригодных для использования аппаратов искусственной вентиляции легких 1999-2001 годов выпуска по поручению Генпрокурора РФ начала владимирская облпрокуратура.

Как сообщил "РГ" заместитель председателя комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Сергей Черемнов, сейчас во Владимирской области по госзакупкам законтрактовано 18 аппаратов ИВЛ.

- Кроме того, ожидается прямая поставка Минпромторга - 96 аппаратов ИВЛ. Вся эта техника будет приобретена за счет бюджетных средств. Других закупок аппаратов ИВЛ за счет бюджета область не производила, - говорится в ответе.

По данным региональных властей, в системе здравоохранения региона используются только сертифицированные аппараты искусственной вентиляции легких, разрешенные Минздравом РФ и надзорными органами. Неисправная техника в работу не принимается и в общих показателях обеспеченности ИВЛ не учитывается. В приемке оборудования участвует специальная комиссия, организованная в соответствии с требованиями Минздрава.

Когда в городскую больницу №6 города Владимира поступало оборудование и техника из частных клиник и от благотворителей из бизнес-сообщества региона, которые откликнулись на просьбу о помощи, а также техника, выделенная в качестве гуманитарной помощи из резервного фонда, департамент здравоохранения администрации области провел обязательный в таких случаях комиссионный осмотр всей поступившей в больницу техники.

- По итогам комиссионного осмотра оборудования принято решение, что часть техники не может быть размещена в палатах реанимации как несоответствующая требованиям. На это обращено внимание благотворителей, - пояснили власти.

По данным регионального департамента здравоохранения, сейчас стационары медицинских организаций Владимирской области, предназначенные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, оснащены 71 аппаратом ИВЛ. Пока этой техники достаточно для решения текущих задач по борьбе с коронавирусом. В городской больнице №6 во Владимире, где развернут госпиталь для лечения больных COVID-19, имеется 33 аппарата ИВЛ. Часть из них переведена сюда из других лечебных учреждений региона.

- Все эти аппараты искусственной вентиляции легких имеют соответствующую разрешительную документацию, сертификацию, регистрационное удостоверение и проверены в деле другими больницами на момент передачи. Вместе с тем, на перспективу потребность региона в аппаратах ИВЛ остается на уровне 53 штук. С учетом ожидаемой в мае прямой поставки Минпромторгом аппаратов ИВЛ ситуация эта потребность будет удовлетворена, - пояснил Сергей Черемнов.