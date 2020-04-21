Извержение вулкана на Камчатке сфотографировали с борта МКС

Космонавт Иван Вагнер сфотографировал вулкан Ключевской, находясь на борту Международной космической станции.

"Вчера общался с космонавтом Олег Артемьевым, и он сообщил мне об извержении вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Когда мы пролетали над ним, я успел сделать парочку фотографий. Скажу честно - невероятно завораживающе и одновременно устрашающе это выглядит с борта МКС", - написал Иван на своей странице в Instagram.

Напомним, что ночью 19 апреля на восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевского появились потоки лавы.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.