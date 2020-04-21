Новости

Hyundai Creta с 7-местным салоном позволил рассмотреть себя в профиль 15:25
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 12 15:19
В Испании в этом году не будет знаменитых забегов с быками 15:18
В Чувашии обнаружили коронавирус у заключенной в СИЗО 15:13
В Сочи предпринимателя оштрафовали за добычу камня в карантин 15:12
Президент Беларуси объяснил свое решение о начале занятий в школах 15:08
Московские кондитеры передали медикам несколько сот килограммов конфет 15:07
В ночь на 22 апреля можно будет увидеть максимум метеорного потока Лириды 15:07
Путин обсудит поддержку внутреннего туризма после пандемии 15:05
Сигнал 5G покроет весь северный склон Эвереста к концу апреля 15:02
Извержение вулкана на Камчатке сфотографировали с борта МКС 15:01
У Mercedes-Benz G-Class, проданных в России, нашли проблемы с проводкой 15:01
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты 15:00
Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса 14:54
Какое видео россияне смотрят на карантине 14:50
Австрийские эксперты назвали наиболее эффективные лекарства от COVID-19 14:44
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора 14:42
В Португалии получателей почты освободили от необходимости ставить подпись 14:42
В Татарстане 14 работников кондитерской фабрики заразились COVID-19 14:40
Десантные корабли Балтфлота разбили "противника" на море и в воздухе 14:39
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию как при COVID-19 14:38
От коронавируса умер актер и режиссер Иван Щёголев 14:36
В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына 14:34
Врачи выяснили, почему COVID-19 более опасен для мужчин 14:31
Только 18% японцев перестали ходить на работу в связи с коронавирусом 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Извержение вулкана на Камчатке сфотографировали с борта МКС

Текст: Артем Красиков

Космонавт Иван Вагнер сфотографировал вулкан Ключевской, находясь на борту Международной космической станции.

Фото: Instagram.com/roscosmosofficial/
Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС

"Вчера общался с космонавтом Олег Артемьевым, и он сообщил мне об извержении вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Когда мы пролетали над ним, я успел сделать парочку фотографий. Скажу честно - невероятно завораживающе и одновременно устрашающе это выглядит с борта МКС", - написал Иван на своей странице в Instagram.

Напомним, что ночью 19 апреля на восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевского появились потоки лавы.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Космос Общество Природа Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Курс евро превысил 83 рубля
За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Разработана характеристика личности малолетнего преступника
Как бороться с кражей денег с электронных счетов