В Благовещенске из-за мощного циклона на двое суток закрыли аэропорт

Из-за мощного циклона, который принес в Приамурье обильные осадки в виде мокрого снега, не принимает самолеты аэропорт Благовещенска.

"Я 36 лет здесь работаю, но такой погоды не припомню. И при мне не было такого, что два дня подряд не могли приземляться самолеты",- рассказал корреспонденту "РГ" директор аэропорта Игнатьево Валерий Шлегель.

Вчера и сегодня в областной центр не смогли прилететь рейсы двух авиакомпаний из Новосибирска и Москвы. Командир экипажей приняли решение уйти на запасной аэропорт в Хабаровск.

В небольшое погодное "окно" сумел совершить посадку борт из Хабаровска. Но непогода не дала ему продолжить полет в Читу. Самолет не выпустили из Благовещенска, и он также дожидается летной погоды на стоянке в Игнатьево.

Около 350 пассажиров размещены в гостиницах и обеспечены трехразовым горячим питанием.

"По информации авиационной метеорологической станции циклон смещается на восток, улучшение погодных условий ожидается к вечеру, ориентировочно после 18.00 по местному времени", - говорится в Instagram аэропорта.