В Бурятии начали розыск автора фейка о беспорядках в обсерваторе

Сообщение о беспорядках в обсерваторе в поселке Сотниково появилось сегодня в одном из Telegram-каналов Бурятии. Республиканские полицейские опровергли информацию и начали поиск написавшего ее человека.

"Говорят пьяные вахтовики в РК "Здоровье" устроили бунт. Пришлось вызывать ночью ОМОН". Этот фейк сильно взволновал участников группы мессенджера. На самом деле спокойствие никто не нарушал и ни полиция, ни Росгвардия на место не выезжали.

"Согласно пункту 9 статьи 13.15 КоАП РФ за распространение в средствах массовой информации, а так же в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусматривается штраф от 30 тысяч рублей", - напомнили в МВД Бурятии.

Шутника, решившего напугать людей, могут привлечь и по уголовной статье.

Напомним, в республике подтверждено 153 случая заражения COVID-19. Вылечились 43 человека, скончались двое. На лечении в инфекционных стационарах остаются 85 пациентов. 23 человека из числа прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа - в обсерваторе.