В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.

"52-летний мужчина находился в обсерваторе с подозрением на коронавирус. Он несколько раз пытался сбежать. В последний раз он упал с третьего этажа и разбился насмерть", - рассказал в Instagram глава улуса Сергей Винокуров.

21 апреля его должны были выписать из больницы, инфекция у него не подтвердилась.

Ранее в Якутске пациентка с подозрением на COVID-19 сбежала из обсерватора, чтобы купить алкоголь.

Всего в республике 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией.