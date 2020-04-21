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21.04.2020 07:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Самоизоляцию нижегородцев будут отслеживать через сотовые телефоны

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Нижегородская область одной из первых в стране внедряет индекс самоизоляции на основе данных сотовых телефонов. Об этом у себя в Instagram сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, речь не идет об использовании персональных данных, это обезличенные большие данные. Источником будут абоненты всех операторов связи. Индекс рассчитывается по количеству подключений абонента к базовым станциям, чем больше таких подключений - тем активнее передвигается владелец сотового телефона.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Повторяющиеся маршруты, например, путь от дома на работу и обратно, технология позволяет исключить. "Но если, скажем, на набережной или Покровке соберётся много людей, мы это увидим и пришлём патруль, который попросит всех отправиться по домам. Или, если в отдельном районе будет высокий индекс подключений к базовым станциям, мы усилим патрулирование там и будем проверять QR-коды на выход из дома", - написал глава региона.

Губернатор привел данные по индексу самоизоляции на 19 марта (19,6) и на 19 апреля (14,7). "Движение по изоляции относительно мирного времени есть, но недостаточное. При этом 19 марта - это будний день. А 19 апреля - выходной. Нам нужно стремиться сокращать этот показатель. Простая истина в том, что чем ниже значение индекса, тем сложнее вирусу распространяться", - пояснил он.

При общем индексе самоизоляции Нижегородской области 14,7 на 19 апреля, данные по муниципалитетам различались. Наименьший уровень самоизоляции был в Нижнем Новгороде (20,5), затем следовал Кстовский район (18), Богородский (14,7), Дзержинск (14,2) и Бор (13,9). В Нижнем Новгороде цифры сильно различались по районам. Хуже всех самоизолировались жители Нижегородского района (22,8) и Советского (22,7), лучше всех - сормовичи (18,2).

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