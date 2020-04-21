Омичка, спускавшаяся с ребенком по простыням, объяснила свой поступок

Полицейским удалось разыскать 27-летнюю жительницу Омска, которая накануне уронила своего ребенка при побеге из квартиры родителей, а потом самовольно покинула больницу. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, женщина скрывалась у родственников в поселке Амурский.

Женщину, которая пытается спуститься по связанным между собой простыням, прохожие увидели на улице Менделеева 18 апреля около 23.00 по местному времени. Больше всего людей шокировал тот факт, что в руках омички был малыш, трехлетний сынишка, как выяснилось позже.

Прохожие кинулись на помощь и успели поймать ребенка, которого женщина выронила из рук. Сама она запуталась в простынях, вызволить ее удалось только прибывшим на место спасателям. При падении ребенок ударился головой о стену дома, ему потребовалась помощь медиков, но сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Оказалось, что дама в состоянии алкогольного опьянения и даже не может связно рассказать о причинах своего поступка. По решению медиков, она была помещена в стационар, однако наутро сбежала из больницы и ушла в неизвестном направлении. Сегодня стражи порядка выяснили, что она уехала к родственникам Амурский поселок.

Женщину вызвали в отделение полиции для опроса. Оказалось, что в тот злополучный вечер она поссорилась со своими родителями и те заперли ее в комнате вместе с ребенком. Оставаться дома она не хотела, а потому решила связать простыни, примотать к себе ребенка и спуститься с четвертого этажа.

Как показали дальнейшие события, это была плохая идея. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении "беглянки" составлен административный протокол, решается вопрос о постановке ее на профилактический учет. Материалы полицейской проверки переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.