В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

В Алтайском крае число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки выросло почти в полтора раза и достигло 127 человек. Основной прирост произошел в Змеиногорске, где еще у 37 работников рудника выявили COVID-19.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки. Больше всего инфицированных в Барнауле - 53 человека.

Такой значительный рост заболевания произошел за счет обследования работников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы", расположенного в пригороде Змеиногорска. Напомним, что на прошлой неделе коронавирус был обнаружен у одного из сотрудников этого предприятия, который прибыл в конце марта на рудник из Башкирии.

Все контактировавшие с ним работники рудника, а также медики и обслуживающий персонал с 17 апреля были изолированы в общежитии предприятия. Из 84 контактников у 37 уже подтвердился диагноз COVID-19. Таким образом, в Змеиногорске число инфицированных выросло с одного до 38 человек - это работники рудника, которые проживали в одном общежитии. Большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской центральной районной больницы и другие клиники.

Всего в Алтайском крае на 21 апреля на коронавирусную инфекцию обследовано 14 439 человек, под медицинским наблюдением находятся 1 565 человек. Сейчас лечение проходят 118 человек, девять пациентов уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений.