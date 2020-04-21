В Томске ученикам будут задавать домашние задания раз в неделю

Правительство Томской области рекомендовало школам выдавать задания на дом на неделю, а не ежедневно.

- Это необходимо, чтобы ученики и родители могли рационально спланировать работу дома с учетом сложности учебных предметов, форм и объема заданий, - подчеркнула начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Во всех учебных заведениях также будет пересмотрено расписание. Уроки сократят до 30 минут, а акцент сделают на освоение нового материала.

- Общее время непрерывной работы с компьютером в 1-3 классах не должно превышать 20 минут, - напомнили в администрации Томской области.

В связи с пандемией по коранавирусу томским школам разрешили досрочно завершить обучение по таким предметам, как физкультура, ОБЖ, музыка, изобразительное искусство, технология, второй иностранный язык, основы религиозных культур и светской этики и другим предметам. Оценки по ним за четвертую четверть могут быть выставлены в формате зачет/незачет.