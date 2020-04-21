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21.04.2020 11:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградский барк "Крузенштерн" вошел в Черное море

Текст: Светлана Песоцкая
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства

Калининградский барк "Крузенштерн", совершающий трансатлантическое плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, завершил прохождение проливов Босфор и Дарданеллы и вошел в Черное море.
Российские парусники-участники кругосветки встретились в Атлантике

Об этом сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства. Сейчас учебный парусник держит курс на крупнейший порт России и Черного моря - Новороссийск.

Для "Крузенштерна" это первый российский порт на маршруте экспедиции. Прибытие туда запланировано на 22 апреля. Программа пребывания парусника в Новороссийске будет уточнена после захода в порт.

По изначальному плану экспедиции, барк должен был зайти в Новороссийск 8 мая и встретить День Победы в городе-герое. Но график заходов в порты пришлось изменить в связи с пандемией коронавируса. Из маршрута плавания "Крузенштерна" были исключены заходы в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль). Поэтому сразу из Лас-Пальмаса он направился к российским берегам.

Другие участники кругосветки - барк "Седов" и фрегат "Паллада" - продолжают пересекать Индийский океан. Им предстоит встреча в порту Сингапур.

Справка "РГ"

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

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