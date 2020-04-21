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21.04.2020 21:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел первое уголовное дело за срыв дистанционных занятий школьников

Текст: Наталья Козлова
Всего сутки потребовалось сотрудникам ведомства Александра Бастрыкина, чтобы найти нарушителя, который ради развлечения срывал дистанционные занятия. Он обнаружен в Северной столице.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу провело проверку "по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников". Возбуждено уголовное дело по статье 272 Уголовного кодекса РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

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Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. Его сотрудники провели анализ сведений в интернете о фактах срыва дистанционных уроков. В итоге установили, что к ним может быть причастен пользователь социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимом "Артур Амаев". Известно, что этот человек позиционирует себя как стример, то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши, те самые "пранки", которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube.

В деле есть уже два эпизода, за 27 марта и 6 апреля. В эти дни были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников и разыгрывал их.

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Фото: Скриншот/ youtube.com
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В СК подчеркивают: врываясь в трансляцию уроков, фигурант вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал учебные занятия. Кроме того, он представлялся сотрудником Министерства образования РФ. Факты срывов онлайн-уроков этим человеком были зафиксированы только в Санкт-Петербурге.

Расследование уголовного дела только началось, идут оперативно-розыскные мероприятия. Их главная цель - найти нарушителя "для привлечение его к уголовной ответственности". Специалисты уверяют, что это не будет очень сложной задачей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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