Из Краснодара в Сочи после ремонта тоннеля снова пустят поезда

В Туапсинском районе Кубани накануне завершился капитальный ремонт Лысогорского тоннеля.

- Вчера пошли первые грузовые поезда, завтра начнут ходить пассажирские - сначала электрички (первый пригородный поезд Туапсе - Горячий Ключ пустят в 7.22), а с 27 апреля будут курсировать поезда дальнего следования, в том числе "Ласточки" между Краснодаром и Сочи, - рассказали "РГ" в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Как уже сообщалось, трехкилометровый Лыскогорский тоннель, один из самых протяженных на СКЖД, был закрыт с 14 января. Более трех месяцев все поезда в сторону Черноморского побережья курсировали в обход направления Горячий Ключ - Туапсе, что на много часов удлиняло дорогу.

Как отметил начальник Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Владимир Оганесян, Лысогорский тоннель, построенный в 1978 году, нуждался в ремонтных работах. Износ сооружения был вызван коррозией, обусловленной сложными горно-геологическими условиями расположения.

Работы здесь велись по так называемой "технологии LVT", позволяющей снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля. Ежесуточно на объекте трудились от 80 до 120 специалистов крупного строительно-монтажного треста. Сначала они демонтировали рельсовые плети и более шести тысяч железобетонных шпал. Потом укладывали пути, позволяющие обеспечить плавность хода, увеличить скорость движения поездов, а значит, сократить время пассажиров в пути.

Кстати

Такая технология практически не требует текущего содержания. Впервые в России она была применена перед зимней Олимпиадой-2014 при реконструкции двух тоннелей на перегоне Сочи - Мацеста. Затем укладка такого пути была выполнена при проведении капитального ремонта Гойтхского и Хадыженского тоннелей в Краснодарском крае. Причем за шесть лет эксплуатации этих объектов не было зафиксировано никаких отклонений.