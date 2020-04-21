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21.04.2020 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани число умерших от коронавируса выросло до 11 человек

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

По информации краевого оперативного штаба, за последние сутки от заражения коронавирусом скончались еще три человека (две женщины и мужчина в возрасте от 62 до 95 лет). Число жертв COVID-19 с начала пандемии на Кубани составило 11 человек.

Фото: Сергей Михеев/РГ
За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах

Как сообщили в оперативном штабе, в центральной райбольнице города Лабинска скончалась 82-летняя женщина, которая поступила в клинику 14 апреля с внебольничной двусторонней субтотальной пневмонией. Кроме того, пациентка (она инвалид 1-й группы, находилась на аппарате ИВЛ) страдала заболеваниями сердца. 16 апреля у нее лабораторно подтвердился COVID-19.

Также 14 апреля в Краснодарскую городскую больницу № 3 была госпитализирована 95-летняя жительница столицы Кубани. Ей диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию, а 17 апреля у женщины лабораторно подтвердился коронавирус.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что пациентка все дни находилась в палате интенсивной терапии с ингаляцией кислородом (у нее были проблемы с сердцем и рак кишечника). Но спасти медикам больную, к сожалению, не удалось.

61-летний житель Краснодара скончался в краевой клинической больнице № 2, которую на днях, как уже сообщалось, перевели в режим госпиталя. В клинику пациент поступил 17 апреля с флегмоной, хронической болезнью почек и сахарным диабетом. По словам врачей, в анамнезе у него были сердечно-сосудистые заболевания. Мужчина находился на аппарате ИВЛ, а COVID-19 у него подтвердился 17 апреля.

На территории Краснодарского края, по информации Роспотребнадзора, за последние сутки выявлено 44 подтвержденных случая COVID-19. Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 461 человека.

Среди заболевших 24 женщины и 20 мужчин. Причем 20 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре (среди них четырехмесячный ребенок). Шесть зафиксировано в Ейске (в том числе семилетний),  четыре - в Сочи, по три - в Выселковском и Щербиновском районах, два в Тихорецком, по одному - в Калининском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Кореновском и Тимашевском районах.

- 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Зафиксировано 11 летальных исходов. 72 человека выздоровели и выписаны из больниц, - уточнили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 6488 человек. Лабораториями Роспотребнадзора проведено 23400 исследований, лабораториями регионального минздрава - 28452 исследований.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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