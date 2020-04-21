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21.04.2020 12:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омбудсмен Кубани рекомендовала забрать избитого ребенка у матери

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Уполномоченная по правам ребенка на Кубани Татьяна Ковалева рекомендовала органам опеки и попечительства подготовить иск в суд и ограничить в родительских правах мать маленького сына, которого нашли одного в квартире Новороссийска со следами истязаний.

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Как сообщается на официальном сайте детского омбудсмена по региону, сейчас шестилетний мальчик находится в местной больнице, а в ближайшее время его планируют перевести в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Также отмечается, что ранее эта семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации.

Как уже сообщалось, из-за сообщения о затоплении одной из квартир на улице Видова почти неделю назад правоохранители обнаружили шестилетнего мальчика с телесными повреждениями, 33-летней матери длительное время не было дома. Из-за широкого общественного резонанса материалы дела передали из полиции в СК по региону, где возбудили уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего").

Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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