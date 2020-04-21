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21.04.2020 19:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Освобожденные из пиратского плена жители Дона вернулись домой

Текст: Николай Грищенко

Освобожденные в Нигерии из плена двое жителей Ростовской области возвратились к месту проживания. Дома они проходят обязательную самоизоляцию.

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"Захваченные в плен пиратами двое членов экипажа морского судна Ambika прибыли в Ростовскую область", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 января на палубу судна, шедшего в Лагос из порта Пуэнт-Нуар, ворвались вооруженные автоматами пираты. Они захватили в плен трех человек - моряка из Индии и двух жителей Ростовской области. Девятого января они были освобождены.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - "пиратство" и "похищение человека".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Нападения пиратов

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