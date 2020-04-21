В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами

В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika. Инцидент с контейнеровозом датской компании Maersk Tema произошел в дельте реки Нигер в Гвинейском заливе

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь со 2 на 3 января на палубу судна, шедшего в Лагос из порта Пуэнт-Нуар, ворвались автоматчики. Пираты намеревались захватить и угнать контейнеровоз, чтобы впоследствии получить за него выкуп. Однако второй помощник капитана посадил судно на мель. Тогда пираты похитили моряка из Индии и двух членов экипажа - жителей Ростовской области.

Через неделю, 9 января, военнослужащие ВМС Нигерии провели на юге страны спецоперацию, в ходе которой уничтожили нескольких вооруженных налетчиков и освободили заложников.

"Уголовное дело возбуждено по двум статьям 227 и 126 УК России. Проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц причастных к совершенному преступлению", - сообщили в ведомстве.