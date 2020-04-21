В Краснодаре объявили охоту на нарушающих карантин шашлычников

В предстоящие выходные дни в столице Кубани мобильные отряды самоконтроля начнут патрулировать места отдыха у воды и зеленые зоны, чтобы пресечь массовые нарушения карантина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Даже в период "беспропускного окна" выезды на шашлыки или просто на природу запрещены. Все, кого патрули встретят в местах отдыха, уже не отделаются профилактической беседой. Всех, кто решит во время самоизоляции отправиться на пикник, ждет штраф. "Беспропускное окно" введено, чтобы решить неотложные и накопившиеся за время карантина дела, но никак не для выезда на отдых, тем более большими компаниями, что сейчас небезопасно для здоровья, - пояснил первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

Всех владельцев и арендаторов земельных участков, через которые можно проехать к традиционным местам отдыха, администрация призвала перекрыть доступ. Например, в микрорайоне Гидростроителей, который раскинулся на берегу реки Кубани, компания, отвечающая за эту территорию, уже перекопан автомобильный проезд к воде.

Тем временем

Усиленные мобильные отряды самоконтроля патрулируют в Краснодаре круглосуточно. За весь период карантина в городе было выписано свыше тысячи штрафов.