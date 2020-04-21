В Ростове после скандала в больнице с коронавирусом сменился главврач

Обязанности главного врача городской больницы №6 Ростова-на-Дону начал исполнять Николай Кочубейник. Приказ о его назначении подписала начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

Ему ситуация в лечебном заведении знакома не понаслышке - Николай Кочубейник работал в этой же больнице анестезиологом-реаниматологом.

Тем временем следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", допущенное в больнице.

Напомним, пациенты терапевтического отделения написали жалобу в полпредство президента России по ЮФО. Они сообщали, что в больнице не соблюдаются элементарные санитарно-эпидемиологические правила. Не проводится уборка и дезинфекция, нет одноразовой посуды.

А главное, новоприбывшая больная, у которой был взят тест на коронавирус, в течение трех дней, пока готовились результаты, не была изолирована от остальных пациентов. Анализ пришел положительный. Но и после этого пациентку не перевели в специализированную клинику.

После проверки специальной комиссией полпредства и Роспотребнадзора факты нашли свое подтверждение. Все терапевтическое отделение закрыто на карантин, а у 64 человек - пациентов и медперсонала - были взяты анализы на коронавирус. В результате выяснилось, что врач-рентгенолог также инфицирован.