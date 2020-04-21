Новости

Рецепты от "коронавируса" нашли в 5000-летних аюрведических текстах 17:28
Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии 17:27
Биологи определили наиболее восприимчивых к коронавирусу животных 17:27
На Кубани нарушитель карантина отнял у 82-летней пенсионерки продукты 17:26
Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом 17:20
В Дагестане освободили проданных в "рабство" мужчин 17:20
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом 17:19
В Ленинградской области зафиксирована вспышка кори 17:03
Видео: спасатели вытащили водителя из повисшего на мосту грузовика 17:03
Пикап Tesla сможет даже плавать 17:00
Глава Сбербанка высказался насчет раздачи денег населению 16:59
"ЕР" проверит, почему банки отказывают в льготных кредитах бизнесу 16:57
Эрмитаж восстановится через месяц после снятия режима изоляции 16:56
Квартиры заболевших COVID-19 будут дезинфицировать бесплатно 16:49
Астрономы выдвинули гипотезу о зарождении межзвездной кометы Борисова 16:44
РЖД доставят в Россию из Китая 20 млн масок 16:35
Следственный комитет проверит прогулки новосибирцев 16:35
Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство 16:34
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом 16:18
На Мальте возобновили охоту на перелетных птиц, несмотря на карантин 16:18
В каких странах люди боятся трогать предметы в общественных местах 16:05
ГАЗ подтвердил, что работает над новым бескапотным грузовиком 16:02
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу 15:58
В Ростове после скандала в больнице с коронавирусом сменился главврач 15:51
В Краснодаре объявили охоту на нарушающих карантин шашлычников 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 15:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове после скандала в больнице с коронавирусом сменился главврач

Текст: Лариса Ионова

Обязанности главного врача городской больницы №6 Ростова-на-Дону начал исполнять Николай Кочубейник. Приказ о его назначении подписала начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

Ему ситуация в лечебном заведении знакома не понаслышке - Николай Кочубейник работал в этой же больнице анестезиологом-реаниматологом.

Тем временем следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", допущенное в больнице.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 54 человека

Напомним, пациенты терапевтического отделения написали жалобу в полпредство президента России по ЮФО. Они сообщали, что в больнице не соблюдаются элементарные санитарно-эпидемиологические правила. Не проводится уборка и дезинфекция, нет одноразовой посуды.

А главное, новоприбывшая больная, у которой был взят тест на коронавирус, в течение трех дней, пока готовились результаты, не была изолирована от остальных пациентов. Анализ пришел положительный. Но и после этого пациентку не перевели в специализированную клинику.

После проверки специальной комиссией полпредства и Роспотребнадзора факты нашли свое подтверждение. Все терапевтическое отделение закрыто на карантин, а у 64 человек - пациентов и медперсонала - были взяты анализы на коронавирус. В результате выяснилось, что врач-рентгенолог также инфицирован.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Курс евро превысил 83 рубля
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче