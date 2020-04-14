СК возбудил дело по факту нарушений режима в ростовской больнице

В Ростове-на-Дону региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту нарушений санитарно-эпидемиологических правил в городской больнице №6.

Как сообщала "РГ", в больнице после жалобы пациентов на то, что больная с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции не изолирована в специализированное лечебное учреждение, была проведена проверка от аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО.

В результате оказались подтверждены факты нарушений требований биологической безопасности, способствующие внутрибольничному инфицированию сотрудников и пациентов больницы. Кроме того, медицинский персонал не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Заместитель полномочного представителя президента Леонид Беляк направил материалы проверки в Следственный комитет. Там принято решение о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, с 2 по 6 апреля сотрудники больницы, ответственные за профилактику внутрибольничных инфекционных заболеваний не приняли должных мер по дезинфекции больничных палат, где находились пациенты с диагнозами "внебольничная пневмония" и больной коронавирусной инфекцией.

"В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил была создана угроза деятельности медицинского учреждения, а также массового заболевания его сотрудников и пациентов", сообщили в СКР.

С 11 апреля терапевтическое отделение больницы, где был выявлен пациент с коронавирусом, закрыто на карантин. Кроме того, оказался подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция" у специалиста-рентгенолога.

По словам министра здравоохранения региона Татьяны Быковской, возможно, врач заразился потому, что недостаточно качественно дезинфицировал рентгеновский аппарат после каждого пациента. Остальные 64 пациента ждут результаты тестов, у тех, у кого они готовы, результат отрицательный. 31 сотрудник больницы также находятся на карантине.