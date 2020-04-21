В Ростовской области коронавирусом заболели еще 54 человека

Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали в Ростовской области 54 новых случая заболевания коронавирусом. По сравнению с данными на 20 апреля, когда вирус COVID-19 был подтвержден у 60 человек, количество инфицированных жителей региона начало снижаться.

Всего на Дону, как сообщает пресс-служба губернатора области, зарегистрировано 346 больных коронавирусом. На стационарном лечении находятся 80 человек, из них два - в тяжелом состоянии.

Наибольшее число новых больных зафиксировано в граничащим с Украиной городе Донецк - 16 случаев, Заветинском районе - 11, Ростове-на-Дону - 8. Всего в 14 муниципальных образованиях. Под медицинским наблюдением находятся 2413 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 2402. Снято с медицинского наблюдения 10200 человек.

Кстати

В Ростове-на-Дону с 21 апреля началась проверка легковых автомобилей и грузовиков из других регионов России. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Дону развернуты 96 постов ДПС, в том числе шесть из них на въезде в Ростовскую область.