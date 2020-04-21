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21.04.2020 14:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале из закрытой на карантин больницы сбежал пациент с COVID-19

Текст: Юлия Мякишева

Пожилой мужчина с подтвержденным коронавирусом покинул больницу №1 в Екатеринбурге и пошел домой.

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Инцидент случился накануне вечером, о побеге сразу оповестили все службы. Об этом "РГ" сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом. Нашли больного сотрудники Роспотребнадзора. Беглеца положили в больницу №40, а его жену, как контактное лицо, - в больницу №6.

Чтобы не допустить повторение такой ситуации, в медучреждении усилили охрану.

Напомним, стационар ЦГКБ№1 закрыли на карантин после того, как один из врачей заразился COVID-19 от соседки. В учреждении уже подтвердился 91 случай болезни среди пациентов и работников.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Распространение коронавируса COVID-19

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