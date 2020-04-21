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21.04.2020 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловской области скончался второй пациент с коронавирусом - пациент Богдановичской центральной больницы.

70-летний пациент поступил в больницу с пневмонией. Об этом сообщили "РГ" в оперативном штабе региона по борьбе с COVID-19. В рамках стандартных протоколов по тестированию на коронавирус лиц старшего возраста и больных с пневмонией медики взяли пробы. Наличие вируса предварительно подтвердилось уже только после смерти. У пациента было тяжелое хроническое заболевание, и спасти его не удалось.

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После инцидента врачи решили ограничить прием новых больных в клинику, чтобы исключить возможное распространение COVID-19. Хирургическое отделение закрыли на выписку и прием.

В опершабе подчеркнули, что Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и устанавливает круг контактировавших людей.

Напомним, первый скончавшийся в регионе от коронавируса - 54-летний мужчина из Красноуфимска, у него была вирусно-бактериальная пневмония. Инфекцию также подтвердили только после вскрытия, предварительные анализы показывали отрицательный результат.

Кстати

В екатеринбургской больнице №1 подтвердился 91 случай заражения у работников и пациентов. Источником инфекции стал медик, которому передала инфекцию соседка по дому. Стационар больницы находится на карантине. После этой ситуации власти региона задумались о переселении медработников в гостиницы.

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