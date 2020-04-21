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21.04.2020 12:53
Рубрика: Экономика

Россияне за границей могут повторно подать заявление на оказание помощи

Текст: Иван Черноусов
Три тысячи россиян, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться на Родину из-за новой коронавирусной инфекции, получили возможность повторной подачи заявления на материальную помощь на портале Госуслуг. Об этом сообщает Минкомсвязь РФ.
Фото: SANTELICES / AFP Фото: SANTELICES / AFP
Фото: SANTELICES / AFP

Такая возможность была предоставлена из-за большого количества обращений от пользователей портала Госуслуг, которые считают, что допустили ошибки при подаче заявления на матпомощь и хотели бы их исправить.

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"Заявки на внесение корректировок в заявления об оказании помощи были поданы через чат-бот Госуслуги. Помощь, который мы запустили 18 апреля 2020 года. Пользователям предоставлена возможность повторной подачи заявлений. Самая часто встречающаяся ошибка - неверно указанная информация о проездных документах (авиабилетах) на возвращение в Россию в период с 16 марта по 31 мая 2020 года или ее полное отсутствие", - прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса, был запущен Минкомсвязью России на Едином портале госуслуг 27 марта 2020 года.

Поддержку российских граждан за рубежом осуществляет МИД РФ и Минкомсвязь России в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 433 от 3 апреля 2020 года.

Экономика Туризм Правительство Минкомсвязь Распространение коронавируса COVID-19

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