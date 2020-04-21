Россияне за границей могут повторно подать заявление на оказание помощи

Такая возможность была предоставлена из-за большого количества обращений от пользователей портала Госуслуг, которые считают, что допустили ошибки при подаче заявления на матпомощь и хотели бы их исправить.

"Заявки на внесение корректировок в заявления об оказании помощи были поданы через чат-бот Госуслуги. Помощь, который мы запустили 18 апреля 2020 года. Пользователям предоставлена возможность повторной подачи заявлений. Самая часто встречающаяся ошибка - неверно указанная информация о проездных документах (авиабилетах) на возвращение в Россию в период с 16 марта по 31 мая 2020 года или ее полное отсутствие", - прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса, был запущен Минкомсвязью России на Едином портале госуслуг 27 марта 2020 года.

Поддержку российских граждан за рубежом осуществляет МИД РФ и Минкомсвязь России в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 433 от 3 апреля 2020 года.