Российские светофоры научат сообщать о пешеходах за поворотом

Минтранс России предлагает оснастить светофоры новым знаком для предупреждения водителей о зеленом свете для пешеходов за поворотом.

В транспортном ведомстве уже подготовили документы для внесения изменений в Правила дорожного движения.

"Эта норма обеспечивает безопасность движения в режиме совмещения транспортного и пешеходного потоков", - говорится в документе.

Разработчики проекта также предлагают ввести в ПДД новый термин - "средство индивидуальной мобильности" для обозначения роликовых коньков, самокатов, скейтбордов, гироскутеров и других аналогичных устройств.

Однако владельцы таких средств передвижения будут обязаны в темное время суток ездить с включенным фонарем, а катание в состоянии алкогольного опьянения запрещается.

Новая версия проекта размещена на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения и оценки его регулирующего воздействия.