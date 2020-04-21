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21.04.2020 11:00
Рубрика: ПДД

Российские светофоры научат сообщать о пешеходах за поворотом

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минтранс России предлагает оснастить светофоры новым знаком для предупреждения водителей о зеленом свете для пешеходов за поворотом.

В транспортном ведомстве уже подготовили документы для внесения изменений в Правила дорожного движения.

"Эта норма обеспечивает безопасность движения в режиме совмещения транспортного и пешеходного потоков", - говорится в документе.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Разработчики проекта также предлагают ввести в ПДД новый термин - "средство индивидуальной мобильности" для обозначения роликовых коньков, самокатов, скейтбордов, гироскутеров и других аналогичных устройств.

Однако владельцы таких средств передвижения будут обязаны в темное время суток ездить с включенным фонарем, а катание в состоянии алкогольного опьянения запрещается.

Новая версия проекта размещена на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения и оценки его регулирующего воздействия.

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