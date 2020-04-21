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21.04.2020,  
11:19
Текст:  Алексей Иванов

Сертификация нового пистолета "Аспид" началась в России

Фото: Пресс-служба АО "ЦНИИТОЧМАШ" Фото: Пресс-служба АО "ЦНИИТОЧМАШ"
Фото: Пресс-служба АО "ЦНИИТОЧМАШ"

Новейший спортивный пистолет "Аспид" - гражданская версия армейского "Удава" - в данный момент проходит процедуру сертификации. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-технического института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), где и было разработано это стрелковое оружие.

Фото: YouTube
Испытания новейшего пистолета "Аспид" показали на видео

"Аспид" - это название инициативной опытно-конструкторской работы, официальное наименование новинки - "9х19 спортивный самозарядный пистолет", обозначение - РГ120.

Как уже писала "РГ", пистолет создается в трех вариантах: стандартном, облегченном и серийном. В первом случае емкость магазина составит 22 патрона, в двух других - 18. В зависимости от модификации вес оружия без патронов составит 800-1000 граммов. Предполагается и использование дополнительного оборудования. Так, облегченный вариант "Аспида" получит крепление под коллиматорный прицел, а серийный вдобавок к этому и планку Пикатинни.

Ожидается, что гарантийный ресурс пистолета составит не менее 25 тысяч выстрелов. Эксплуатировать оружие можно будет при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Серийное производство "Аспида" должно начаться в 2021 году.

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