Даже роликовые коньки будут внесены в Правила дорожного движения. Их отнесут к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) наравне с самокатами, моноколесами и гироскутерами. А где на всем этом можно будет двигаться, будет зависеть от возраста.

Соответствующие поправки в Правила дорожного движения разместил для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов минтранс.

Расширено само понятие СИМ. Теперь в него будут входить и устройства, которые позволяют передвигаться с помощью мускульной силы человека. То есть вполне обычные самокаты, роликовые коньки и скейты.

При этом места, где можно передвигаться на этих СИМ, определяются в зависимости от возраста того, кто ими управляет. Так, например, ребенок до семи лет может кататься на самокате по тротуару. Подросток от 7 до 14 лет сможет двигаться по велосипедным дорожкам. А те, кому больше 14 лет, смогут даже выезжать на проезжую часть, если не предусмотрено велосипедных полос, дорожек и зон. А также им разрешат двигаться по обочинам. При этом скорость движения таких устройств в смешанном с пешеходами потоке будет ограничена 20 км/ч. Кто будет соблюдать и как контролировать - вопрос открытый. Для движения по проезжей части установлены отдельные условия: не разгоняться более 60 км/ч. Также такие устройства должны быть оборудованы электродвигателем, тормозами, фарой и световозвращателем. Моноколесам и гироскутерам выезд на проезжую часть будет запрещен.

Владельцам СИМ запретят въезжать под знак "Въезд запрещен". То есть там, где висит "кирпич", им можно будет въехать только при условии, что они воспользуются для этого тротуаром.

Там, где висит "кирпич", электросамокатчикам можно будет въехать только при условии, что они воспользуются для этого тротуаром

Также планируется ввести новый знак - "Движение на СИМ запрещено". Как он будет выглядеть, пока неизвестно.

Есть новые положения, которые коснутся автомобилистов.

Например, запрет на остановку на направляющих островках. До сих пор в правилах такого запрета не было. Нарушителей привлекали за несоблюдение требований разметки. Но это был довольно сложный вопрос. Остановка на разметке, которая такие островки выделяет, не запрещена. Но ее, согласно ГОСТ, окаймляет сплошная линия, которую, пересекать запрещено.

Прямой запрет парковаться на таких островках приведет к более высокой ответственности. То есть водителям будут выписывать не 500 рублей штрафа, а 1,5 тысячи. А в Москве и Санкт-Петербурге - 3 тысячи.

Также поправки предусматривают: знак "Остановка запрещена" будет заканчивать свое действие не только на перекрестке, но и там, где появился знак "Парковка".

Эта поправка уберет очень много спорных случаев привлечения водителей за нарушение правил остановки и стоянки.