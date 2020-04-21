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Рубрика: В мире

СМИ: Испанские охранники следили по поручению США за женой и сыном Ассанжа

Текст: Максим Макарычев
Испанская охранная фирма следила за матерью невесты Джулиана Ассанжа и незаконно записывала часами видео с его маленьким сыном. Адвокат Стелла Морис раскрыла свою личность как невеста основателя WikiLeaks 11 апреля. У 37-летней Морис и Ассанжа появилось двое детей, когда он укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне между 2012 и 2019 годами.

Испанская фирма UC Global обеспечивала его безопасность. Как сообщает Australian Associated Press, со ссылкой на судебные документы, компания шпионила за австралийцем и его гостями по поручению американских спецслужб. В настоящее время в национальном суде Испании слушается уголовное дело против владельца UC Global Дэвида Моралеса.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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По данным следствия, Моралес отправил электронное письмо своим сотрудникам 21 сентября 2017 года с призывом "обратить особое внимание на Стеллу Морис". Он также приказал подчиненным следить за матерью Морис, которая, как выяснили сотрудники компании, живет в испанской провинции Каталония. Судебные документы подробно описывают масштабы предполагаемого шпионажа в отношении Морис, ее матери и сына Ассанжа Габриэля. Часы видеозаписей с младенцем, хранящиеся на компьютерах компании, были переданы испанскому суду бывшими сотрудниками фирмы. На основании этого по факту незаконного вторжения в частную жизнь и было заведено дело в отношении руководителей охранной фирмы. Бывший сотрудник компании под присягой дал показания мадридскому суду, утверждая: Моралес был полон решимости доказать, что Ассанж был отцом Габриэля.

Свидетель также заявил, что однажды им даже приказали украсть подгузник ребенка, чтобы провести анализ ДНК из его фекалий. Однако в лаборатории Моралесу сказали, что ДНК из подгузника не может быть использован для проведения теста на отцовство, поэтому он разработал план по краже соски ребенка, сообщил другой сотрудник фирме газете El Pais.

Фото: John Stillwell/ Reuters
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Адвокаты Ассанжа говорят, что UC Global якобы шпионила за эквадорским дипломатическим персоналом, что указывает на то, что Моралес работал на правительство США. Когда Моралес получил информацию о том, что посольство Эквадора хочет расторгнуть договор о безопасности с фирмой, он попытался использовать "интимные фотографии" одного эквадорского дипломата, украденные с ее личного жесткого диска, чтобы шантажировать эквадорское агентство внешней разведки SENAIN, отмечается в судебных документах. Юридическая команда австралийца заявила о том, что судебные документы доказывают: UC Global помогла спецслужбам США зафиксировать интимную жизнь Ассанжа в посольстве.

Напомним, что Ассанжу предъявлено 17 обвинений в нарушении Закона США о шпионаже и одно обвинение в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Он обвиняется в публикации сотен тысяч секретных дипломатических и военных документов США, некоторые из которых раскрывают предполагаемые военные преступления в Ираке и Афганистане. По совокупности обвинений ему грозит в общей сложности 175 лет тюремного заключения. Дело по экстрадиции Ассанжа будет слушаться в лондонском суде в режиме видеконференции 11 мая.

В мире Европа Испания Джулиан Ассанж: история борьбы

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