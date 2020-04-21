Создатели компьютерной игры обеспечили Беларусь медицинскими масками

Разработчики легендарной компьютерной игры World of Tanks передали министерству здравоохранения Республики Беларусь 700 тысяч медицинских масок высокого класса защиты.

"Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Эти средства получат все, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом COVID-19", - говорится в заявлении IT-компании.

Маски-респираторы были доставлены в Беларусь за 10 дней.

"Осуществить такую поставку в сжатые сроки - это подвиг. Средства защиты сейчас быстро расходятся, они значительно повышают безопасность работы наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок", - отметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

На 21 апреля в Беларуси зафиксировано 6 264 случая заражения коронавирусом Covid-19. От опасной инфекции скончался 51 человек.