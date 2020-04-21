В мире
21.04.2020 13:25
Текст: Николай Грищенко

Создатели компьютерной игры обеспечили Беларусь медицинскими масками

Разработчики легендарной компьютерной игры World of Tanks передали министерству здравоохранения Республики Беларусь 700 тысяч медицинских масок высокого класса защиты.

"Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Эти средства получат все, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом COVID-19", - говорится в заявлении IT-компании.

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Лукашенко рассчитывает на мировую поддержку для модернизации здравоохранения

Маски-респираторы были доставлены в Беларусь за 10 дней.

"Осуществить такую поставку в сжатые сроки - это подвиг. Средства защиты сейчас быстро расходятся, они значительно повышают безопасность работы наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок", - отметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

На 21 апреля в Беларуси зафиксировано 6 264 случая заражения коронавирусом Covid-19. От опасной инфекции скончался 51 человек.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»