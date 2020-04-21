Та самая вишневая "девятка": блогер нашел ВАЗ-2109 с нулевым пробегом

Небезызвестный Roma Urraco похвастался очередной находкой: ВАЗ-2109 1990 года выпуска с рекордно маленьким пробегом - всего 62 км. Как заявляет видеоблогер, автомобиль проехал от автосалона до гаража, где и простоял без движения 30 лет.

"Капсулой времени" оказалась короткокрылая "девятка", которая имел ещё одну отличительную черту - воздухозаборники в районе задней части остекления. Арки колёс, пороги, днище, выпускная труба не имеют очагов коррозии, что подтверждает легенду о полностью гаражном хранении. Сиденья автомобиля накрыты заводским полиэтиленом, элементы интерьера тоже не имеют следов эксплуатации.

Напомним, на конвейер Волжского автозавода хэтчбек ВАЗ-2109 встал в 1987 году, а в 1991-м модель прошла через редизайн.

Найденный "Спутник" оснащён карбюраторным двигателем объёмом 1.5 литра мощностью 69 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Версии автомобилей девятого семейства с инжекторной системой подачи топлива появились в 1994 году.

Отметим, что ВАЗ-2108, трёхдверный хэтчбек, который стал основой для "девятки", проектировался при участии специалистов Porsche. По неофициальной информации, проект обошёлся заводу в 500 миллионов немецких марок.