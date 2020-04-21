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Рубрика: В мире

Трамп назвал "скоротечным явлением" падение цен на нефть WTI

Фото: ALEX WONG/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Нынешнее падение цены на нефть WTI - скоротечное явление. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, предположив, что это скорее финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация.

Фото: REHAN KHAN/ EPA
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Американский лидер уверен, что в течение месяца цена вырастет до 25-28 долларов за баррель, пишет ТАСС. Трамп также заявил, что текущие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

Напомним в понедельник впервые в истории США цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей.

"WTI - это региональная история", - отметил управляющий директор компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзик, напомнив, что речь идет о так называемой американской нефти. Падение цен он объяснил несколькими причинами: ограничениями по логистике (это нефть на суше), возможной переполненностью хранилищ и тем, что страна не работает.

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