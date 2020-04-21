В Японии полиция арестовала мужчину, удерживавшего в заложниках детей

В японском городе Фукуока полицейские арестовали мужчину, который удерживал в заложниках детей.

Ранее преступник забаррикадировался в одном из местных ресторанов, который специализируется на приготовлении блюд из угрей, передает телерадиокомпания NHK.

Японец с ножом в руках более шести часов держал в плену двух девочек трех и шести лет. В настоящее время дети освобождены. Их здоровью ничто не угрожает.

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего и пытаются установить мотивы злоумышленника. По некоторым данным, задержанный ранее работал в ресторане, где произошел сегодняшний инцидент.