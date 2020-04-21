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Рубрика: В мире

В Испании в этом году не будет знаменитых забегов с быками

Текст: Юрий Когалов

Власти испанского города Памплона решили отказаться от празднования в этом году Сан-Фермина, знаменитого недельного фестиваля, во время которого проводятся забеги с быками. Обычно он проходит с 6 по 14 июля, но из-за пандемии коронавируса в этом году он не состоится. За всю восьмивековую историю фестиваля подобное происходит в пятый раз.

Фото: instagram.com/mateydesr
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"Как и все остальные события мирового значения, празднование Сан-Фермина приостановлено. Оно не может быть исключением. Пока нет вакцины, мы не можем его проводить", - отметила исполняющая обязанности мэра Ана Элизальде. По ее словам, это было трудное решение, но его поддержали все политические группы в городе. "Сейчас не время для чупинасо (запуска ракеты, знаменующего начало праздника), бега быков, корриды и шествий. Введенные меры безопасности не совместимы с Сан-Фермином", - подчеркнула Элизальде. К тому же коронавирусом заразился и мэр города Энрике Майя Миранда.

За последние 10 лет празднование Сан-Фермина принесло Памплоне 740 миллионов евро, и бюджет города формировался с учетом тех сумм, которые обычно тратят туристы. Теперь власти вынуждены искать решение, которое позволит уменьшить экономические потери.

Фото: COMUNIDAD DE MADRID / AFP
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Впервые Сан-Фермин начали отмечать в XII веке, с тех пор празднества отменяли только в 1937 и 1938 года, когда шла Гражданская война в Испании, в 1978 году после беспорядков, вызванных требованием амнистировать заключенных боевиков террористической группировки ЭТА, и в 1997 году из-за убийства городского советника Мигеля Анхеля Бланко.

Впрочем, то, что в этом году также придется отказаться от проведения этого праздника, не стало неожиданностью, поскольку в других странах уже отменили мероприятия, запланированные на те же даты, например, Уимблдонский турнир.

Кстати, сегодня также официально подтвердили отказ от проведения в этом году "Октоберфеста".

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