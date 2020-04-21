В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына

В Кремле видели информацию СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, но подтверждений их достоверности нет.

"Мы видели сообщения СМИ, но не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ждем официальных данных", - заметил представитель Кремля.

Напомним, телекомпания СNN сообщила, что США изучают данные разведки об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР. В Южной Корее заявили об отсутствии информации о заболевании Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи не появлялся на публике с 11 апреля.