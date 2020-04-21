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Рубрика: Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России наблюдается один из самых низких процентов смертности от коронавирусной инфекции. Причина тому - в своевременно принятых мерах и развитой системе здравоохранения, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В интервью "Эху Москвы" она сообщила, что в России оказалось возможным длительное лечение тяжелых случаев, когда пациенты занимают реанимационные палаты в течение 3-4 недель.

"Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить", - заявила Вуйнович.

Фото: Nastco / iStockphoto
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По ее словам, действия российских властей соответствуют глобальным рекомендациям. Но применение этих мер "зависит от локального контекста". Кроме того, пандемия "не живет сама по себе, а зависит от поведения людей".

В настоящий момент ВОЗ фиксирует в России натуральный рост эпидемии, при этом темпы роста медленно снижаются.

"Хотелось бы, чтобы темпы роста снижались как можно быстрее. Но страна большая, большое население", - сказала Вуйнович.

Отметим, что, по официальным данным на 21 апреля, в России зафиксировано 52 763 случая заражения, 3 873 человека выздоровели, 456 скончались.

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