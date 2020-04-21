Наших сограждан, выросших на "Невероятных приключениях итальянцев в России", мягкой посадкой самолета на автостраду, конечно же, не удивить, а вот неизбалованных старым советским кино канадцев трюк, который совершил пилот легкомоторного Piper PA-28, потряс до глубины души. Героический летчик не просто сумел приземлиться живым и здоровым, но и не задел на узком шоссе ни одной машины.

Все произошло в окрестностях Квебек-сити на востоке одноименной канадской провинции. В разгар полета пилот заметил неполадки в работе двигателя и понял, что до штатного аэродрома на честном слове и на одном крыле не долетит. Выбор был невелик: садиться на ближайшее шоссе среди мчащихся машин или на вспаханные поля, рискуя при посадке сломать шасси, кувыркнуться и загореться. Он выбрал первый вариант, требовавший, надо признать, большего мастерства.

С 5-й секунды ролика видно, как низко самолет держится над трассой, как тщательно пилот выбирает место на шоссе, чтобы не задеть ни мосты на дорожных развязках, ни линии электропередач. Пролетев над очередной П-образной конструкцией с дорожными указателями, он резко пошел вниз, чтобы сесть до встречи до следующей, а их, как назло, перед въездом в город было очень много.

Примечательно то, как повели себя водители автомобилей, среди которых совершил посадку наш герой. Никто в панике не врезался в снижающий скорость самолет и не начал отчаянно тормозить, создавая на трассе пробку с неминуемыми авариями. Все продолжили движение, словно им каждый на трассе приходится обгонять самолеты.