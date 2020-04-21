Видео: спасатели вытащили водителя из повисшего на мосту грузовика

Достойная голливудских фильмов спасательная операция попала в объективы камер СМИ и смартфонов блогеров в г.Чесапик (округ Вирджиния, США). Целый час водитель фуры просидел в повисшей с моста кабине машины, рискуя рухнуть с 20-метровой высоты в реку, и был спасен при помощи тросов.

Инцидент произошел на мосту через Элизабет-ривер в районе шоссе I-64 в грозу, при штормовой погоде. Очередной порыв сильного ветра качнул фуру так, что водитель на миг потерял управление и машина, пробив ограждение, вылетела с моста.

К счастью, не вся. Над рекой на нескольких непрочных креплениях повисла лишь кабина грузовика, а тяжелый фургон остался на мосту и обеспечил всей конструкции некоторое равновесие.

Прибывшие пожарные и полицейские спасатели решили не поднимать кабину, чтобы не повредить уцелевшие крепления и не уронить ее в воду. Один из спасателей спустился к дальнобойщику, обвязал его тросом и помог выбраться наружу. В этот момент на мокром от ливня и продуваемом всеми ветрами мосту у всех вырвалось единодушное "ура!".

Водитель был сразу направлен в местную больницу и врачи констатировали у него лишь легкие ушибы и сильнейший нервный шок, что, в общем-то, неудивительно.